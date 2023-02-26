Zaza Gelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaza Gelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaza Gelashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaza Gelashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaza Gelashvili 17 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზაზა გელაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaza Gelashvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına - tarihinde katılmıştır. Zaza Gelashvili'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zaza Gelashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaza Gelashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zaza Gelashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaza Gelashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaza Gelashvili şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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