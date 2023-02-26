Zaza Gelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaza Gelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaza Gelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zaza Gelashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Zaza Gelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaza Gelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaza Gelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaza Gelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaza Gelashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaza Gelashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaza Gelashvili 17 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზაზა გელაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaza Gelashvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına - tarihinde katılmıştır. Zaza Gelashvili'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zaza Gelashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaza Gelashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Zaza Gelashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaza Gelashvili kimdir

Zaza Gelashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaza Gelashvili şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zaza Gelashvili nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Mavis Tchibota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mavis Tchibota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mavis Tchibota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mavis Tchibota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henry Ansu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Ansu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henry Ansu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Ansu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dolev Haziza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dolev Haziza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dolev Haziza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dolev Haziza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abubakr Gariba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakr Gariba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abubakr Gariba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakr Gariba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi