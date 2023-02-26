Zaza Tsitskishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaza Tsitskishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaza Tsitskishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaza Tsitskishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaza Tsitskishvili 4 Temmuz 1995 tarihinde Rustavi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზაზა ციცქიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaza Tsitskishvili Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zaza Tsitskishvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zaza Tsitskishvili'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zaza Tsitskishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaza Tsitskishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zaza Tsitskishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaza Tsitskishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Metalurgi R.

1 Temmuz 2015 yılında Rustavi

7 Temmuz 2019 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

11 Nisan 2021 yılında FC Telavi

8 Temmuz 2021 yılında Aktobe

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

20 Mart 2022 yılında Oskarshamns AIK

1 Ocak 2023 yılında Saburtalo

Zaza Tsitskishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaza Tsitskishvili şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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