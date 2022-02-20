Zazaca ne demek, TDK'ya göre Zazaca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zazaca ne demek? Zazaca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Zazaca kelimesi. Peki Zazaca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zazaca nedir, Zazaca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZAZACA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zazaca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Zazaca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zazaların kullandığı dil

- Bu dille yazılmış olan

