ZBEÜ bir günde 3 organ naklini başarıyla gerçekleştirdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Batı Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştirilen ilk kornea ve ilk karaciğer naklinden sonra, aynı günde bir karaciğer ile iki böbrek nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek sağlık alanında önemli ve yeni bir başarıya daha imza atıldı. Başarıyla gerçekleşen son organ nakli ameliyatı ile bölge ve Zonguldak'taki ilk "böbrek nakli" de üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiş oldu.

Kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetinde Batı Karadeniz Bölgesi'nin sağlık üssü konumundaki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sağlık kampüsü; örnek olacak başarılarına sağlık hizmetinde bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Anestezi ve Reanimasyon dallarında görevli ekip arka arkaya yaptıkları nakillerle 3 hastanın hayata tutunmalarını sağladı.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi ve Anabilim dallında görevli, Organ Nakil Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Günay ve yönetimindeki ekip tarafından, beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden alınan karaciğer ve iki böbreğin aynı gün içinde nakil bekleyen ve tedavileri devam eden 3 hastaya sorunsuz bir şekilde nakli gerçekleştirilerek, üç hastanın sağlıklarına kavuşmaları sağlandı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Günay, beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan karaciğerin 6 saat süren bir ameliyat ile iki-üç senedir karaciğer yetmezliği bulunan bir hastaya nakledildiğini; aynı gün içinde aynı kişiden alınan iki böbrekten birinin dokuz senedir diyaliz tedavisi alan bir hastaya; diğer bir böbreğin ise bir senedir diyalize giren başka bir hastaya ikişer saat süren ameliyat ile başarılı bir şekilde nakil edildiğini söyledi. Başarılı geçen organ nakil ameliyatının bir ekip işi olduğunun da altını çizen Yusuf Günay, organ bağışı yapmanın birçok hastanın hayatını kurtardığını, organ bağışı konusundaki duyarlılığın artırılmasındaki önemi ifade etti.

Bir günde 3 hayat kurtaran nakil ekibi, ameliyatların ardından yoğun bakımda tedavi gören hastalarla bir araya gelip tanışma fırsatı bulurken; yeniden hayata tutunan hastalar da nakil ekibine teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da her açıdan gelişen, "Bölgenin Sağlık Üssü" konumunda olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sağlık kampüsünün, bir günde gerçekleştirilen üç nakil ile hem bölge genelinde hem de kendi bünyesinde rekor kırdığını ve çok önemli bir başarı elde edildiğini söyledi.

Üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin, vatandaşlarımıza kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunma konusunda çıtayı her geçen zamanda daha da yükselttiğini belirten Rektör Çufalı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sağlık kampüsünün bölge genelinde ve Zonguldak'taki bir vitrin olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen nakillerle, üç vatandaşın daha sağlıklarına kavuşarak "hayata yeniden merhaba" dediklerini belirten Rektör Mustafa Çufalı, organ bağışı konusundaki duyarlılığın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, nakil olan hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başta Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Günay ile Dr. Öğr. Üyesi R. Dilek Okyay olmak üzere tüm organ nakli ekibine de gösterdikleri büyük fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Organ Nakli konusunda Türkiye'nin saygın sağlık kurumları arasında olmayı hedefleyen, organ nakli yapılan sayılı üniversiteler arasında yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Batı Karadeniz Bölgesi'nin ilk "kornea nakli', "ilk karaciğer nakli" ve ilk "böbrek nakli" başarıyla gerçekleşmiş olup, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ Nakli Merkezi de son yıllarda yaptığı çalışmalarla önemli bir başarı sağladı.

Kaynak: İHA