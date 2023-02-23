Zbigniew Wojciechowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zbigniew Wojciechowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zbigniew Wojciechowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zbigniew Wojciechowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zbigniew Wojciechowski 15 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Zbigniew Wojciechowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zbigniew Wojciechowski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zbigniew Wojciechowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zbigniew Wojciechowski'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zbigniew Wojciechowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zbigniew Wojciechowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zbigniew Wojciechowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zbigniew Wojciechowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Goczalkowice

4 Temmuz 2019 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2021 yılında Goczalkowice

1 Temmuz 2021 yılında GKS Katowice

Zbigniew Wojciechowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zbigniew Wojciechowski şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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