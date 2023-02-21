Zdenek Folprecht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zdenek Folprecht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zdenek Folprecht adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zdenek Folprecht Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zdenek Folprecht 7 Ocak 1991 tarihinde Kladno şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Zdeněk Folprecht şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zdenek Folprecht Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go2Score sport agency yapmaktadır. Zdenek Folprecht, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zdenek Folprecht'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zdenek Folprecht Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zdenek Folprecht isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zdenek Folprecht Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zdenek Folprecht futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2010 yılında Viktoria Zizkov

1 Aralık 2010 yılında Sparta Praha B

1 Şubat 2011 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2011 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2011 yılında Viktoria Zizkov

31 Aralık 2011 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2013 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2015 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2015 yılında Slovan Liberec

1 Ocak 2017 yılında Neftçi Baku

30 Haziran 2017 yılında Slovan Liberec

10 Temmuz 2018 yılında Pafos FC

8 Eylül 2019 yılında Fastav Zlin

31 Aralık 2019 yılında Pafos FC

22 Eylül 2020 yılında 1.FK Příbram

3 Ocak 2021 yılında Ermis Aradippou

1 Temmuz 2021 yılında Ethnikos

16 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2022 yılında Pistoiese

22 Temmuz 2022 yılında Vlasim

Zdenek Folprecht Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zdenek Folprecht şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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