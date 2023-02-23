Zdenek Ondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zdenek Ondrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zdenek Ondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zdenek Ondrasek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zdenek Ondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zdenek Ondrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zdenek Ondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zdenek Ondrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zdenek Ondrasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zdenek Ondrasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zdenek Ondrasek 22 Aralık 1988 tarihinde Strakonice şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Zdeněk Ondrášek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zdenek Ondrasek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STIG yapmaktadır. Zdenek Ondrasek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zdenek Ondrasek'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zdenek Ondrasek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/z.ondrasek/

Zdenek Ondrasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zdenek Ondrasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zdenek Ondrasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zdenek Ondrasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında C. Budejovice

13 Şubat 2009 yılında Caslav

30 Haziran 2009 yılında C. Budejovice

1 Mart 2012 yılında Tromsø IL

31 Temmuz 2012 yılında C. Budejovice

1 Ağustos 2012 yılında Tromsø IL

12 Ocak 2016 yılında Wisla Krakow

1 Ocak 2019 yılında Dallas

14 Eylül 2020 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2021 yılında FCSB

31 Ağustos 2021 yılında Tromsø IL

7 Ocak 2022 yılında Wisla Krakow

Zdenek Ondrasek kimdir

Zdenek Ondrasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zdenek Ondrasek şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Baník Stříbro (1998 - 2000)
TJ Blatná (2000 - 2005)
SK Dynamo České Budějovice (2005 - 2008)

Zdenek Ondrasek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zdenek Ondrasek nereli

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