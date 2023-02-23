Zdravko İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zdravko İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zdravko İliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zdravko İliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zdravko İliev 19 Ekim 1984 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Здравко Илиев Запрянов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zdravko İliev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zdravko İliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 17 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Zdravko İliev'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zdravko İliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zdravko İliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zdravko İliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zdravko İliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Beroe

1 Temmuz 2005 yılında M. Radnevo

1 Temmuz 2008 yılında Beroe

1 Ocak 2014 yılında CSKA Sofya

5 Ağustos 2014 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2015 yılında Vereya

1 Temmuz 2018 yılında Pirin

17 Ocak 2019 yılında Etar

Zdravko İliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zdravko İliev şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.