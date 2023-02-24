Zdravko Panev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zdravko Panev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zdravko Panev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zdravko Panev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zdravko Panev 11 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Здравко Тихомиров Панев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zdravko Panev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zdravko Panev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zdravko Panev'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zdravko Panev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zdravko Panev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zdravko Panev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zdravko Panev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vitosha

1 Temmuz 2020 yılında Chavdar

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Zdravko Panev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zdravko Panev şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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