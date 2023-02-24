Zdravko Serafimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zdravko Serafimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zdravko Serafimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zdravko Serafimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zdravko Serafimov 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Здравко Сергеев Серафимов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zdravko Serafimov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zdravko Serafimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zdravko Serafimov'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zdravko Serafimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zdravko Serafimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zdravko Serafimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zdravko Serafimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dob. Dobrich

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Zdravko Serafimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zdravko Serafimov şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.