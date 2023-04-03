Ze Botelho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Botelho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Botelho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ze Botelho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ze Botelho 21 Mayıs 2002 tarihinde Mirandela şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da José Guilherme Serrano Botelho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ze Botelho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ze Botelho, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ze Botelho'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ze Botelho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ze Botelho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Chaves B
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Rio Ave A23
Ze Botelho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ze Botelho şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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