Ze Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Carlos 10 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Carlos Gomes Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Carlos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ze Carlos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ze Carlos'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ze Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ze Carlos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ze Carlos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2020 yılında Brusque-SC

3 Haziran 2020 yılında Floresta-CE

25 Şubat 2021 yılında Bragantino-PA

25 Mayıs 2021 yılında Floresta-CE

25 Ağu 2021 yılında Atlético-CE

12 Ocak 2022 yılında Luverdense

6 Nisan 2022 yılında Atlético-CE

23 Eylül 2022 yılında Maracanã

3 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Ze Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Carlos şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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