Ze Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Gabriel 21 Ocak 1999 tarihinde Carmópolis şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Gabriel dos Santos Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Gabriel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ze Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ze Gabriel'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ze Gabriel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zgabriel35/

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Ze Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ze Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Inter U20

27 Ocak 2020 yılında Internacional

11 Şubat 2022 yılında Vasco da Gama

Ze Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Gabriel şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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