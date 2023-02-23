Ze Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Gomes 8 Nisan 1999 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da José Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Gomes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prodigy Players yapmaktadır. Ze Gomes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ze Gomes'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ze Gomes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zegomes70/

Ze Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ze Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ze Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Benfica Sub-15

1 Ocak 2014 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2015 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2016 yılında Benfica B

9 Ağustos 2019 yılında Portimonense

6 Şubat 2020 yılında Benfica B

11 Şubat 2020 yılında Lechia Gdansk

31 Temmuz 2020 yılında Benfica B

15 Şubat 2021 yılında Cherno More

3 Şubat 2022 yılında Seregno

3 Eylül 2022 yılında CFR Cluj

11 Ocak 2023 yılında U Cluj

30 Haziran 2023 yılında CFR Cluj

Ze Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Gomes şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ze Gomes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SL Benfica

Portekiz U20 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 7 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 19 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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