Ze İvaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze İvaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze İvaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze İvaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze İvaldo 21 Şubat 1997 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ivaldo Almeida Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze İvaldo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Ze İvaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Ze İvaldo'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ze İvaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze İvaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ze İvaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze İvaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Atlético-PR

24 Mayıs 2019 yılında EC Vitória

31 Aralık 2019 yılında Athletico-PR

12 Nisan 2022 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR

Ze İvaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze İvaldo şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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