Ze Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Luis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ze Luis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ze Luis 30 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da José Luis de Melo Pedro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ze Luis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ze Luis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ze Luis'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ze Luis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ze Luis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Leixões U19
1 Temmuz 2021 yılında Rio Ave FC U19
1 Ocak 2022 yılında Rio Ave A23
Ze Luis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ze Luis şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SC Porto (2013-15), Leixões SC (2015-16;2020-21), AC Alfenense (2016-19), Gondomar SC (2019-20)
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