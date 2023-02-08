Ze Marcos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Marcos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Marcos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Marcos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Marcos 1 Şubat 1998 tarihinde Americana şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Marcos Alves Luis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Marcos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime Agencia yapmaktadır. Ze Marcos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ze Marcos'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ze Marcos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Marcos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ze Marcos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Marcos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız II

13 Ocak 2018 yılında Rad Belgrad

31 Aralık 2018 yılında Kızılyıldız II

9 Şubat 2019 yılında OFK Grbalj

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız II

7 Temmuz 2019 yılında Avaí FC

18 Ağu 2021 yılında Criciúma EC

1 Ocak 2023 yılında Juventude

Ze Marcos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Marcos şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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