Ze Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ze Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ze Mateus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ze Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ze Mateus

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Mateus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Mateus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Mateus 18 Ocak 1995 tarihinde Tupi Paulista şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jose Mateus Junior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Mateus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ze Mateus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ze Mateus'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ze Mateusboyu ve yaşı kaç

Ze Mateus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Mateus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ze Mateus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Mateus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Nisan 2018 yılında Brusque-SC

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Ze Mateus kimdir

Ze Mateus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Mateus şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Ze Mateus nereli

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