Ze Rafael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Rafael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ze Rafael kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ze Rafael ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ze Rafael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Rafael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ze Rafael

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Rafael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Rafael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Rafael 16 Haziran 1993 tarihinde Ponta Grossa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Rafael Vivian şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Rafael Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Ze Rafael, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ze Rafael'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ze Rafael Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/93zerafael/

Ze Rafaelboyu ve yaşı kaç

Ze Rafael Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Rafael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ze Rafael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Rafael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2014 yılında Novo Hamburgo

30 Haziran 2014 yılında Coritiba FC

14 Mayıs 2015 yılında Londrina-PR

30 Kasım 2015 yılında Coritiba FC

18 Şubat 2016 yılında Londrina-PR

30 Kasım 2016 yılında Coritiba FC

24 Ocak 2017 yılında EC Bahia

1 Ocak 2019 yılında Palmeiras

Ze Rafael kimdir

Ze Rafael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Rafael şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Ze Rafael nereli

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