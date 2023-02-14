Ze Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Ricardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ze Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ze Ricardo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ze Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Ricardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ze Ricardo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Ricardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Ricardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Ricardo 4 Eylül 1998 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ricardo Avelar Ribeiro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Ricardo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ze Ricardo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ze Ricardo'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ze Ricardoboyu ve yaşı kaç

Ze Ricardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Ricardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Ze Ricardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Ricardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında Rayo B

6 Temmuz 2017 yılında Desportivo Aves

25 Temmuz 2017 yılında Mirandela

30 Haziran 2019 yılında Desportivo Aves

1 Temmuz 2019 yılında Feirense

7 Temmuz 2022 yılında CD Lugo

Ze Ricardo kimdir

Ze Ricardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Ricardo şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ze Ricardo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Anthony Racioppi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Racioppi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anthony Racioppi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Racioppi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Von Ballmoos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Von Ballmoos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Von Ballmoos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Von Ballmoos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manu Barreiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Barreiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manu Barreiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Barreiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joselu Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joselu Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joselu Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joselu Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?