Ze Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Ricardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Ricardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Ricardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Ricardo 4 Eylül 1998 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ricardo Avelar Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Ricardo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ze Ricardo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ze Ricardo'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ze Ricardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Ricardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ze Ricardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Ricardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında Rayo B

6 Temmuz 2017 yılında Desportivo Aves

25 Temmuz 2017 yılında Mirandela

30 Haziran 2019 yılında Desportivo Aves

1 Temmuz 2019 yılında Feirense

7 Temmuz 2022 yılında CD Lugo

Ze Ricardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Ricardo şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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