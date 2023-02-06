Ze Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Ricardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Ricardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Ricardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Ricardo 9 Mart 1996 tarihinde Bom Jesus do Amparo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ricardo Barbosa Ribeiro Drumond şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Ricardo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ze Ricardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına - tarihinde katılmıştır. Ze Ricardo'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ze Ricardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Ricardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ze Ricardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Ricardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Ricardo şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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