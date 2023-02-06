Ze Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Ricardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Ricardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Ricardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Ricardo 3 Şubat 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ricardo Araújo Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Ricardo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Ze Ricardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ze Ricardo'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ze Ricardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Ricardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ze Ricardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Ricardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında Fluminense U20

15 Ocak 2020 yılında Boavista SC

27 Nisan 2020 yılında Fluminense U20

30 Nisan 2021 yılında Londrina-PR

13 Ağu 2021 yılında Boavista SC

19 Ocak 2022 yılında Tombense

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

31 Aralık 2023 yılında Tombense

Ze Ricardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Ricardo şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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