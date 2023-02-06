Ze Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ze Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ze Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ze Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ze Santos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Santos 4 Kasım 1998 tarihinde Paulo Afonso şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Vitor dos Santos Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Santos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HN80 Sports yapmaktadır. Ze Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Feirense futbol takımında oynamaktadır. CD Feirense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ze Santos'nin CD Feirense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ze Santosboyu ve yaşı kaç

Ze Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ze Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2019 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2019 yılında Tubarão-SC

8 Eylül 2020 yılında Marcílio Dias

27 Mayıs 2021 yılında Ituano

30 Kasım 2021 yılında Marcílio Dias

11 Nisan 2022 yılında Vasco da Gama

31 Ocak 2023 yılında Feirense

30 Haziran 2023 yılında Vasco da Gama

Ze Santos kimdir

Ze Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Santos şuan CD Feirense takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Ze Santos nereli

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