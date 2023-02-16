Ze Welison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Welison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Welison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Welison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Welison 11 Mart 1995 tarihinde São Pedro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Welison da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Welison Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Ze Welison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ze Welison'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Ze Welison Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jws_45_welison/

Ze Welison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ze Welison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ze Welison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Welison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Haziran 2018 yılında Atlético-MG

31 Aralık 2018 yılında EC Vitória

1 Ocak 2019 yılında Atlético-MG

29 Ekim 2020 yılında Botafogo

16 Nisan 2021 yılında Atlético-MG

19 Nisan 2021 yılında Sport Recife

31 Aralık 2021 yılında Atlético-MG

3 Mart 2022 yılında Fortaleza

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza

Ze Welison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Welison şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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