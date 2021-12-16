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Zeamet ne demek, TDK'ya göre Zeamet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zeamet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zeamet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zeamet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zeamet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zeamet ne demek, TDK'ya göre Zeamet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zeamet ne demek? Zeamet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zeamet kelimesi. Peki zeamet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zeamet nedir, zeamet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZEAMET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zeamet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zeamet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zeamet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tımar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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