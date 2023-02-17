Zean Dalugge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zean Dalugge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zean Dalugge kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zean Dalugge ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Zean Dalugge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zean Dalugge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zean Dalugge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zean Dalugge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zean Dalugge 11 Temmuz 2003 tarihinde Tønder şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Zean Peetz Dalügge şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zean Dalugge Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Zean Dalugge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zean Dalugge'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zean Daluggeboyu ve yaşı kaç

Zean Dalugge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zean Dalugge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Zean Dalugge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zean Dalugge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Esbjerg fB U19

10 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Lyngby BK

28 Temmuz 2022 yılında Leiknir

31 Aralık 2022 yılında Lyngby BK

31 Ocak 2023 yılında HB Köge

1 Temmuz 2023 yılında Lyngby BK

Zean Dalugge kimdir

Zean Dalugge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zean Dalugge şuan HB Köge takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tønde SF, Løgum IF

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zean Dalugge nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Marcus Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcus Lindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Lindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Bazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Bazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Bazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Bazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kasper Laage Petersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Laage Petersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kasper Laage Petersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Laage Petersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabricio Henricot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Henricot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabricio Henricot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Henricot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları