Zean Dalugge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zean Dalugge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zean Dalugge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zean Dalugge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zean Dalugge 11 Temmuz 2003 tarihinde Tønder şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Zean Peetz Dalügge şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zean Dalugge Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Zean Dalugge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zean Dalugge'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zean Dalugge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zean Dalugge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zean Dalugge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zean Dalugge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Esbjerg fB U19

10 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Lyngby BK

28 Temmuz 2022 yılında Leiknir

31 Aralık 2022 yılında Lyngby BK

31 Ocak 2023 yılında HB Köge

1 Temmuz 2023 yılında Lyngby BK

Zean Dalugge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zean Dalugge şuan HB Köge takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Tønde SF, Løgum IF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.