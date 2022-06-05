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Zebani ne demek, TDK'ya göre Zebani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zebani kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zebani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zebani nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zebani kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zebani ne demek, TDK'ya göre Zebani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zebani ne demek? Zebani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zebani kelimesi. Peki zebani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zebani nedir, zebani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZEBANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zebani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zebani kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zebani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cehennem bekçisi
- Zebella

ZEBANİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- cehennem zebanisi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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