Ebe-Hemşire Maaşı Ne Kadar? 2021 Ebe-Hemşire Maaşları ve İş İlanlarıAtık yağ biriktirene Tuzla belediyesi tarafından temizlik seti hediye edildiElektronik Ve Haberleşme Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıLille - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Jeoloji Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Jeoloji Mühendisi Maaşları ve İş İlanlarıManchester United - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Teknik Müdür Maaşı Ne Kadar? 2021 Teknik Müdür Maaşları ve İş İlanlarıZebur ne demek, TDK'ya göre Zebur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kadın sürücüyü ağız ve burnundan kan gelinceye kadar darp etti! Saldırgan adamın özrü kabahatinden büyük oldu! "Erkek sandım"Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Zebur ne demek, TDK'ya göre Zebur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zebur ne demek, TDK'ya göre Zebur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zebur kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zebur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zebur nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zebur kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zebur ne demek, TDK'ya göre Zebur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zebur ne demek? Zebur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Zebur kelimesi. Peki Zebur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zebur nedir, Zebur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZEBUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zebur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zebur kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Zebur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı tarafından Hz. Davut'a gönderilen kutsal kitap

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT