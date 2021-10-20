Zebur ne demek, TDK'ya göre Zebur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zebur ne demek? Zebur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Zebur kelimesi. Peki Zebur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zebur nedir, Zebur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZEBUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zebur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zebur kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Zebur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı tarafından Hz. Davut'a gönderilen kutsal kitap

