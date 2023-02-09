Zeca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zeca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zeca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zeca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zeca

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeca 16 Mayıs 1994 tarihinde Paranavaí şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Carlos Cracco Neto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeca Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CG sports yapmaktadır. Zeca, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zeca'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zeca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/zeca37

http://www.facebook.com/zecacracco/?fref=pb&hc_location=profile_browser

Zecaboyu ve yaşı kaç

Zeca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zeca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zeca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Santos FC

23 Nisan 2018 yılında Internacional

15 Ocak 2020 yılında EC Bahia

28 Şubat 2021 yılında Internacional

11 Mart 2021 yılında Vasco da Gama

10 Şubat 2022 yılında Houston

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Zeca kimdir

Zeca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeca şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Zeca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Zeca nereli

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