Zeca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeca 31 Ağu 1988 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da José Carlos Gonçalves Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Zeca, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 28 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Zeca'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zeca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zeca_rodrigues/

Zeca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zeca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Casa Pia

1 Temmuz 2010 yılında Vitória Setúbal

28 Temmuz 2011 yılında Panathinaikos

28 Ağu 2017 yılında FC Kopenhag

Zeca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeca şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Zeca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 8 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 2 gol atmıştır.

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