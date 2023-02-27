Zeca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeca 10 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jose Joaquim de Carvalho şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LL SPORTS yapmaktadır. Zeca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zeca'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zeca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zeca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2016 yılında EC Vitória U20

1 Temmuz 2017 yılında Boavista B

1 Temmuz 2019 yılında Goiás B

15 Eylül 2020 yılında Criciúma EC

31 Ocak 2021 yılında Goiás B

18 Şubat 2021 yılında Oeste FC-SP

30 Eylül 2021 yılında Londrina-PR

12 Ocak 2022 yılında Mirassol-SP

25 Mart 2022 yılında Daegu FC

31 Aralık 2022 yılında Mirassol-SP

6 Ocak 2023 yılında Pohang Steelers

Zeca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeca şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.