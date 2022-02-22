Zecrî ne demek, TDK'ya göre Zecrî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zecrî ne demek? Zecrî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zecrî kelimesi. Peki zecrî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zecrî nedir, zecrî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZECRÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zecrî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zecrî kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zecrî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zorlayıcı, zorlayan, yasaklayan

