İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı

Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, il dışından kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, il dışından kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente il dışından uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları esnada yakalanan ve haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" kapsamında işlem yapılan 5 şüpheli öğle saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilmişti.

Şüpheli 5 şahıs, çıkarıldık mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT