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  3. Zehir tacirinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna sakladı

Zehir tacirinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna sakladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meyve suyu kutusunda gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zehir tacirinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna sakladı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelendikleri kişiyi durduran ekipler, yaptıkları aramada meyve suyu kutusunda gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eşen T Tipi ceza evine gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zehir tacirinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna sakladı

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