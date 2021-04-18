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  3. Zehir tacirine suçüstü! Aracında uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Zehir tacirine suçüstü! Aracında uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor. Antalya'da aracında uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Zehir tacirine suçüstü! Aracında uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde Ö.G. isimli şahıs aracında uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Araçta yapılan aramada 5X1,5 santim ebadında 29 parça kağıda emdirilmiş bonzai, 10X10 santim ebadında 2 parça kağıda emdirilmiş toplam 400 içimlik satışa hazır bonzai, 1 adet hassas terazi, 5X5 santim ebadında içinde uyuşturucu kırıntısı olan cam kavanoz, 1 paket 10 gramlık metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Ö.G., "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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