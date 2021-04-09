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Zehir tacirleri ile mücadele devam ediyor, Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

Polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Tüm yurtta zehir tacirleri ile mücadele devam ediyor. Son olarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirleri ile mücadele devam ediyor, Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirleri ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hap ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tatvan ilçesinde denetim yapıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, "Yapılan denetimlerde; F.A.T., R.A. ve B.İ. isimli şüpheliler, polis ekiplerimizi gördüklerinde eroin maddesi kullanılmış 1 adet alüminyum folyo ve 2 adet Methadone hapı yere atmışlardır. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zehir tacirleri ile mücadele devam ediyor, Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

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