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Zehir tacirleri polisin takibinden kaçamadı! Uyuşturucu satıcıları tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen iki şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Zehir tacirleri polisin takibinden kaçamadı! Uyuşturucu satıcıları tutuklandı

Bursa'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Hakim karşısına çıkarılan Cemil Ö.(31) Halil Y (40) simli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve uzun zaman takip edilen Cemil Ö.(31) Halil Y (40) simli şahısların Yalıntaş ve Çırpan Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlenen operasyonda her iki uyuşturucu taciri de kıskıvrak yakalandı. Şahıslar çıkarılmış oldukları adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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