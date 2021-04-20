Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Çoraplara gizlenmiş 215 fişek bonzai bulundu

Tekirdağ'da zehir tacirlerine yönelik sürdürülen operasyonlar devam ediyor. Uyuşturucu operasyonunda polisi fark edip kaçan iki zanlının bulunduğu civarda yapılan aramalarda 215 fişek bonzai bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan çalışmalar kapsamında ekipleri görmeleri üzere kaçan 2 şahsın bulundukları yer civarında yapılan aramada, çoraplara gizlenmiş halde 215 fişek bonzai maddesi elde ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı