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  3. Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Gardrobun içini uyuşturucu serasına çevirmişler

Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Gardrobun içini uyuşturucu serasına çevirmişler

Adana'da polisin bir eve yaptığı baskında yatak odasındaki bez gardırobun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Gardrobun içini uyuşturucu serasına çevirmişler

Adana'da polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Gültepe Mahallesinde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis şahısları bulamazken evde yaptığı aramada yatak odasında bez gardırop içinde uyuşturucu serası oluşturulduğunu tespit etti.

Polis uyuşturucu serasından 10 kök Hint Keneviri ve 312 gram esrar ele geçirdi. Zanlıların serada zamanlayıcı, vantilatör, havalandırma fanı, led lamba ve ısı ölçer kullandığını belirledi. Evde ayrıca uyuşturucu satışında kullanılan 2 hassas terazi de ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Gardrobun içini uyuşturucu serasına çevirmişler

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