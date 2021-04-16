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  3. Zehir tacirlerinden pes dedirten yöntem! Zarların içinden uyuşturucu çıktı

Zehir tacirlerinden pes dedirten yöntem! Zarların içinden uyuşturucu çıktı

Nevşehir'de polis bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Polisin durdurduğu yolcu otobüsünde Afgan şüphelinin üzerindeki oyun zarlarının içerisinde 506 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zehir tacirlerinden pes dedirten yöntem! Zarların içinden uyuşturucu çıktı

Nevşehir'de polisin durdurduğu yolcu otobüsünde Afgan şüphelinin üzerindeki oyun zarlarının içerisinde 506 gram uyuşturucu ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan Afganistan uyruklu AB.M'nin yapılan üst aramasında oyun zarları ele geçirildi. Narkotik köpeği Su'nun tepki vermesi üzerine incelenen zarların içerisinde 506 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, şüpheli AB.M. gözaltına alındı. AB.M.'nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zehir tacirlerinden pes dedirten yöntem! Zarların içinden uyuşturucu çıktı

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