Zehir tacirlerine baskın! Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında halk arasında "Kore Mahallesi" olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada, vakumlu poşetler halinde daralı yaklaşık bin 800 gram bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, fişeklenmemiş halde yaklaşık 100 gram toz esrar maddesi ile satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 24 fişek bonzai ile 4 fişek toz esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan F.G. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı