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  3. Zehir tacirlerine büyük darbe! Başkent’te 359 şüpheli yakalandı

Zehir tacirlerine büyük darbe! Başkent’te 359 şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara polisinin zehir tacirlerine yönelik son bir haftada yaptığı operasyonlarda gözaltına aldığı 359 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

Zehir tacirlerine büyük darbe! Başkent’te 359 şüpheli yakalandı

Ankara polisinin zehir tacirlerine yönelik son bir haftada yaptığı operasyonlarda gözaltına aldığı 359 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

359 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 359 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 46'sı tutuklandı. Operasyonlarda 30 kg bonzai, 4.9 kg esrar, bin 150 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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