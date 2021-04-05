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  3. Zehir tacirlerine darbe! Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

Zehir tacirlerine darbe! Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

Uşak merkezli operasyonda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu operasyonuna 135 polis memuru katılırken 23 farklı adrese de baskın yapıldı.

Zehir tacirlerine darbe! Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

Uşak merkezli İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu operasyonunda 135 polis memuru 1'i sonradan olmak üzere 20 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda, baskın yapılan evlerden 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza hap, 26 gram esrar, 5 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 2'si kadın 9 kişi tutuklandı.

23 FARKLI ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, içerisinde İzmir ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon düzenledi. Yapılan operasyona 135 polis memuru katılırken 23 farklı adrese de baskın yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1'i sonradan olmak üzere 20 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca adreslere yapılan baskında 710 gram metamfetamin, 117 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza hap, 26 gram esrar, 5 gram bonzai, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 12 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 2'si kadın olmak üzere 9 kişi tutuklanırken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zehir tacirlerine darbe! Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

Zehir tacirlerine darbe! Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

Zehir tacirlerine darbe! Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

Zehir tacirlerine darbe! Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

Zehir tacirlerine darbe! Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

Zehir tacirlerine darbe! Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

Zehir tacirlerine darbe! Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

Zehir tacirlerine darbe! Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı

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