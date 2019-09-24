Zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde zehir tacirlerine yönelik olarak düzenledikleri operasyonda, 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde önceden belirlenen 14 şüpheli şahısla ilgili olarak yine önceden belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenleyen polis, evlerde yaptığı aramalarda 4 adet av tüfeği ve 7 adet av fişeği, 2 adet tabanca ve 4 adet mermi, 1 fişek eroin maddesi, 4 fişek bonzai, 3 fişek esrar maddesi ele geçirdi.

Evlerde bulunan suç unsurlarına el koyan polis ekipleri şüpheli olarak belirlenen 14 kişiden 11'ini de gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA