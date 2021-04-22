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  3. Zehir tacirlerine polisin dikkatinden kaçamadı! Durdurulan araçta 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine polisin dikkatinden kaçamadı! Durdurulan araçta 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki aracın içerisinde toplamda iki kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerine polisin dikkatinden kaçamadı! Durdurulan araçta 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı. Çerkezköy ilçe emniyet müdürlüğü uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Emniyet ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurduğu iki araçta arama yaptı. Yapılan aramada iki kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili otomobilin içerisindeki A.K., O.B. ve S.A. göz altına alındı. Olayla ilgili şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zehir tacirlerine polisin dikkatinden kaçamadı! Durdurulan araçta 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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