Zehir tacirlerine yılbaşı baskını

Antalya'da narkotik ekipleri, yılbaşı gecesi yaptıkları denetimlerde 2 kilo 337 gram esrar, 5 bin 574 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını yılbaşı gecesi de sürdürdü.

Yapılan denetimlerde 154 şahıs sorgulanırken, 1 ev araması ve 1 araç araması gerçekleştirildi.

15 farklı operasyonda daralı 2 kilo 337 gram esrar, 5 bin 574 adet extacy hap, daralı 30 gram eroin, daralı 2 gram metamfetamin, daralı 0,4 gram kokain, 1 adet captagon hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 18 şüpheliden 6'sı hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ve 12 şahıs hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca hırsızlık suçundan aranması olan 1 şahıs da yakalandı.

Kaynak: İHA