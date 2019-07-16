Zehirlenen Iraklı 4 kardeş, hastaneye kaldırıldı

ANKARA'da oturan Iraklı 4 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Altındağ ilçesinde oturan Iraklı Ceylan (1), Temma (3), Ethem (9) ve 10 aylık Recep Kassam kardeşler, öğlen yedikleri yoğurt ve ekmekten sonra rahatsızlandı. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 4 kardeşi ambulansla Ankara Hastanesine kaldırdı. 4'ü de acil serviste aynı yataklı sedyeye yatırılan çocuklara, müdahale edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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DHA