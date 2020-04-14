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Zehirlenen köpek telef oldu, vatandaşlar tepki gösterdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi.

Zehirlenen köpek telef oldu, vatandaşlar tepki gösterdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Yiyecek verilerek katledilen köpek için vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar zehirlenerek telef olmak üzere olan hayvanın son anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kaynak: İHA




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