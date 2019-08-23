Zehirlenen Rus muhalif Navalny tahliye edildi

Rusya'da geçtiğimiz ay zehirlenen muhalif Aleksey Navalny, 30 günlük hapis cezasının ardından tahliye edildi.

Rusya'da muhalefet lideri Aleksey Navalny, 25 Temmuz'da yapılan mahkemede gösteri düzenleme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalny'ın Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalny'ın cezasını tamamlayıp tahliye edildiğini duyurdu.

Hapishanede şiddetli alerjik reaksiyon geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Navalny, zehirlenme ihtimalinin incelenmesi için Rusya Soruşturma Komitesine başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: İHA