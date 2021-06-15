Zehirli engerek yılanlarını gören vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdılar

Adıyaman'da vatandaşların yılanlar ile mücadele ettiği görüntüler günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Görüntülerden birinde vatandaşların yılanları taşladığı görülürken, diğer görüntüdeki vatandaşlar ise yılanlarla sohbet etti.

YILANLARLA SOHBET ETTİLER

Adıyaman Çelikhan arasında bulunan Uzunköy kırsalında kayalıkların arasında engerek yılanını fark eden Hüseyin Taş, yılanlarla sohbet etti. Zehirli yılanlarla konuşan aynı zamanda cep telefonuyla bu anları kaydeden Taş, "Aslanım benim, paşa", "Biraz yürü la kırmızı", "Maşallah...Olum sen de gitsene, sen niye burada kaldın" gibi cümleler kurarak yılanlarla sohbet etti.

KORKTUKLARI YILANI KOVALADILAR

Adıyaman Gürlevik Mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, 2 metre uzunluğunda yılan gördü. Bulundukları kapalı alanın çatı kısmında görülen yılan, vatandaşlara korku dolu dakikalar yaşattı. Vatandaşlar yılana zarar veremeden yılanın kovalayıp taşladı. Yılan boruların arasında kaybolduğu görüldü.